 Германия выделит 380 миллионов евро авиакомпании обанкротившегося туроператора Thomas Cook

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, федеральное правительство и власти штата Гессен, где находится штаб-квартира авиаперевозчика, предоставят 380 млн евро на шесть месяцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кредит должен быть одобрен Еврокомиссией, после этого германский банк KfW направит средства Condor.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что вВласти ведут с Брюсселем "конструктивные переговоры" по этому вопросу. По его словам, финансовая помощь позволит в долгосрочной перспективе сохранить "многие" из 4,9 тыс. рабочих мест в авиакомпании.

Главный исполнительный директор Condor Ральф Текентруп заявил, что авиакомпания является "здоровым и прибыльным предприятием", которое продемонстрирует положительный результат и в текущем году.

Кроме того, германская "дочка" Thomas Cook намерена подать ходатайство об отделении своего бизнеса от материнской компании.

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Condor выполняет полеты в Средиземноморье, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и на острова Карибского бассейна. Ее основная база - аэропорт Франкфурта-на-Майне.

Начиная с 2000 года, акции Condor, принадлежащие авиакомпании Lufthansa, постепенно приобретались как Thomas Cook AG, так и Thomas Cook Group Plc. Процесс преобразования авиакомпании в "дочку" Thomas Cook (вместе с авиакомпаниями Thomas Cook, Thomas Cook Airlines в Бельгии и Thomas Cook Airlines Scandinavia) начался с ребрендинга в 2003 году под именем Thomas Cook. К концу 2004 года Condor стал частью Thomas Cook AG и вернулся к своему бренду.

В 2013 году Thomas Cook Group объединила Thomas Cook Airlines, Thomas Cook Airlines Belgium и Condor в единый операционный сегмент Thomas Cook Group Airlines.

Как сообщалось, старейший в мире туроператор Thomas Cook в понедельник объявил о ликвидации. Британская компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования.

Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору.

Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов ($250 млн) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 млн фунтов. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Всего у туроператора было около 3 тыс. офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга.

Банкротство туроператора затронуло более 600 тыс. туристов по всему миру.

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