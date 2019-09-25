 Кабмин утвердил первый законопроект для запуска рынка земли, – Гончарук

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Приняли первый проект закона на правительстве из пакета по земельной реформе и мы сегодня внесем его в парламент. Еще ряд законов будет подана в парламент народными депутатами, которые также дополнят этот пакет", – сказал премьер.

"Этот законопроект, который мы сегодня подадим в парламент, – это только первый законопроект из большого пакета", – подчеркнул Гончарук.

По словам премьера, утвержденный проект документа предусматривает, что землю смогут покупать украинские граждане и украинские компании, при этом иностранные граждане смогут получать землю в наследство с обязательством продать ее в таком случае в течении года.

Гончарук добавил, что законопроект также содержит ограничение по площади купленных угодий для одного покупателя в размере до 15% земли в области.

"Логика земельной реформы состоит в том, что мораторий должен быть снят не сразу, потому что есть ряд рисков и целый ряд вещей, которые должны быть сделаны до того, как моартирий будет снят. Мы ориентируемся, что мораторий должен быть снять с 1 октября следующего года, до этого времени мы должны сделать ряд вещей", – сказал Гончарук.

В связи с этим премьер анонсировал проведение конкурса на должность главы Госгеокадастра, ряд мер для противодействия рейдерству и разработку программ удешевления кредитов для фермеров.

"Я думаю, что эти законопроекты, как часть пакета, будут вскоре, я думаю, на следующей неделе будут поданы в Верховную Раду, чтобы депутаты их оценили",

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук рассказывал, что земельная реформа, которую готовит правительство, будет предусматривать допуск иностранных компаний к рынку сельскохозяйственных земель при условии регистрации их "дочек" в Украине.

При этом премьер подчеркнул, что государство должно создать условия для небольших фермеров, чтобы у них были возможности для покупки земельных участков. По словам Гончарука, для небольших фермеров государство должно компенсировать процентную ставку по кредиту для покупки земли, чтобы украинские предприниматели могли занимать средства на эти цели дешевле кредитов для иностранных компаний.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 20 сентября обнародовало на сайте законопроект с изменениями в законодательство относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно документу согласно которому приобретать такие земли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Согласно документу, запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

В то же время законопроект предлагает лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые подпадают под действе закона о санкциях.

Совокупная площадь земель с/х назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц: в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельхозназначения такой области и 0,5% Украины.

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