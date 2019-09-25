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 "Нафтогаз" завершил подготовку к зиме без российского транзита, – Коболев

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 20 млрд кубометров, что более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Газа в подземке достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину", – сообщил глава "Нафтогаза".

"Сегодня уже можно сказать – планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить", – добавил Коболев.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" также подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года.

Напомним, ранее исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что НАК ведет подготовительные работы для разворота газотранспортной системы (ГТС) страны в реверсном направлении в случае прекращения Россией транзита с 1 января 2020 года.

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно запасами в подземных хранилищах газа.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уже заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд кубометров газа, что на 3-4 млрд кубометров больше практики последних лет. Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны России по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

На протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрдкубометров до 8,75 млрд кубометров).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150328
 
   
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Коболев, якщо "Газа в подземке достаточно... планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить", тоді для чого підписана угода на "на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в первом квартале 2020 года"?
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Без российского транзита это значит по шахрайской схеме у швейцарских эимиратов и реверсом на бумаге газ закачивали. Сегодня лишили украинского газа,завтра земли,послезавтра комуналку отключат.И кто скажет что этого мы не заслужили.Нация ждунов понад усе,но без своей крайины и даже без шести соток.
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И цены ростут. А по том по этой цене скупили 8 млрд $ за гривневые гос аблигации и вывели в офшоры за пол года под 17% Афера века.15% прибутку за пол года.в доларах.
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