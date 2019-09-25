 Кабмин создал спецгруппу для расследования автоаварий

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы отреагировали на призыв президента принять меры по усилению безопасности на дорогах.... и создали специальную группу, которая будет расследовать произошедшие аварии, где погибло много людей, чтобы понять, как это получилось, почему система не сработала", - сказал премьер-министр.

Помимо этого Гончарук поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подать до конца недели план мер, который правительство могло бы принять для снижения рисков дальнейших ДТП.