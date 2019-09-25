 Банки начнут округлять суммы при проведении кассовых операций

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №117 от 24 сентября, которое вступило в силу с 25 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Это решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов", – отмечается в сообщении.

В частности, банки смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с правилами, установленными постановлением правления НБУ №25 от 15 марта 2018 года "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов".

При этом результаты закругления банки смогут относить к прочим операционным доходам/расходам.

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Как сообщалось, с 1 октября разменные монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестают быть средством платежа.

Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных малейшему номиналу денежных знаков национальной валюты, находящемуся в обращении – 10 копейкам.

Напомним, округление общих в чеке суммы наличных расчетов за товары (работы, услуги) осуществляется по следующим правилам: если сумма заканчивается на 1-4 копейки, то она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек; если сумма заканчивается на 5-9 копеек, то она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек. Во время безналичных расчетов закругление не будет происходить.

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