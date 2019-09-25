 Советник Трампа встречается в Украине с главой "Укроборонпрома" и владельцем аэрокосмической компании

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

Встреча состоялась 24 сентября в Киеве. По информации пресс-службы "Укроборонпрома", Винтер и Абромавичус говорили о прозрачности государственного оборонного заказа и трансформации государственного концерна.

Источники в Министерстве обороны сообщают, что Дональд Винтер также планирует посетить украинский офис в Днипре американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace и провести личную встречу вместе с ее владельцем Максом Поляковым.

Ранее СМИ сообщали, что советник президента США Винтер прилетит в Украину, чтобы обсудить с Максом Поляковым секретный проект "Т".

Отмечается, что компания Полякова работает над оборонным проектом, о котором известно лишь высшему военному руководству Украины и оборонного сектора. Цель проекта - усиление оборонительных возможностей Украины. Одним из главных кураторов проекта и является Дональд Винтер, который непосредственно контактирует с министром обороны США Марком Эспером.

Известно, что Винтер также курирует закупку Украиной вооружений в Соединенных Штатах.

Firefly Aerospace с офисами в Украине и США специализируется на разработке легких ракетоносителей для запуска грузов в космос.