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 Аукцион по продаже активов "Дельта Банка" завершился безрезультатно

Аукцион на площадке DebtX по продаже пула активов Дельта Банка, в числе которых масложиркомбинаты в Одесской области и инфраструктура в порту Черноморск, 24 сентября завершился безрезультатно.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стартовая цена лота составляла 4,976 млрд грн. В ходе торгов цена упала до 995,368 млн грн, но пул активов никого не заинтересовал.

Как сообщалось, в июне победителем торгов на DebtX по продаже этого пула активов стала финансовая компания "Скай", бенефициаром которой выступает совладелец "Кернела" Андрей Веревский, предложившая за них 182,5 млн грн при стартовой цене 868,8 млн грн. Однако затем итоги торгов были отменены Нацбанком и Фондом из-за возможных злоупотреблений в действиях покупателя. Один из аргументов – цена этих же активов на подобном аукционе 6 марта этого года составила 906,2 млн грн с тем же покупателем, однако Окружной административный суд заблокировал сделку по иску компании, которая в торгах участия не принимала.

По оценке НБУ, проведенный в июне аукцион прошел с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости. По мнению НБУ, за три месяца активы не могли обесцениться в несколько раз.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150307
 
 
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