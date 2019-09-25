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 В Viber планирует добавить возможность совершать покупки

Мессенджер Viber планирует добавить в приложение возможность совершать покупки, рассказал гендиректор компании Джамел Агауа.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В 2019 году приложение запустило функцию покупок через приложение: в чатах есть возможность посмотреть каталог товаров от некоторых партнеров и поделиться им. Однако возможности купить товары внутри приложения нет.

"Пока идея в том, чтобы пользователи могли делиться интересными товарами, но возможности купить их внутри приложения нет. Скоро она появится. Наша команда ведет обсуждение с различными брендами, чтобы добавить еще больше контента. В Западной Европе этот раздел появится в ближайшее время", — сказал Агауа.

Viber Media основана в 2010 году в Израиле предпринимателями Тальмоном Марко и Игорем Магазинником. По их данным, на начальном этапе инвестиции в проект составили $20 млн. Во всем мире зарегистрировано более 1 млрд пользователей приложения. Приложение доступно в 193 странах, главный офис расположен в Люксембурге.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150305
 
 
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