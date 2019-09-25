 Убытки "Ривнегаза" в текущем году достигнут 165 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ривнегаза" сообщает БизнесЦензор.

"Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис привел к тому, что в Ривненской области полностью амортизированы 279 километров газопроводов, 46 ГРП, 550 ШРП, 636 станций катодной защиты. Если не вкладывать средства, количество амортизированных объектов будет только расти", - сообщает компания.

За последние три года за низкой заработной платы с предприятия уволилось более 900 квалифицированных работников. Особенно болезненно это отражается на аварийно-диспетчерской службе, которая первой реагирует на вызовы абонентов и ликвидирует аварийные ситуации. За три года с АДС из-за значительного нагрузки и недостаточное финансирование службы уволились почти 50 специалистов. Сейчас у компании более 220 вакансий.

"Причина критического состояния сетей - убыточный тариф на распределение газа. За 3 года их действия убытки компании составили 355,7 млн грн, а всего по области - 20 млрд грн. Недостаточное финансирование ремонта и модернизации газораспределительной системы может привести к аварийным ситуациям, перебоям по газоснабжению и даже угрозе безопасности потребителей. Выход из такой неутешительной ситуации - изменение дискриминационных тарифов, что в три раза ниже экономически обоснованного уровня", - сообщает "Ривнегаз".

Средний месячный платеж за услуги распределения в 2018 году по Ривненской области составил 75,7 грн на одно домохозяйство, что ниже затрат на мобильную связь и интернет.

В связи с этим АО "Ривнегаз" подчеркивает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ: доказать размер тарифа до экономически обоснованного уровня и компенсировать операторам ГРМ нанесенный ущерб и утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течение всего года .

"Согласно данным исследования Киевского международного института статистики, 74% потребителей указали, что хотели бы, чтобы плата за услугу по доставке энергоресурсов в их дома была неизменной в течение года. А это является подтверждением такого решения сложившейся проблемы", - сообщает компания.