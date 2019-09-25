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 Энергетика
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Все про:ветряк (49) НКРЭКУ (720) альтернативная энергетика (383) солнечная энергетика (143)

 Ввод мощностей альтернативной энергетики в третьем квартале вырос в 6 раз

Мощность введенных в эксплуатацию в июле-сентябре 2019 года объектов, генерирующих электрическую энергию из возобновляемых источников (ВИЭ), составила 956 МВТ, что в шесть раз превышает объем за аналогичный период 2018 года, свидетельствует данные Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, мощность солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию в третьем квартале, составила 779,6 МВт (в пять раз больше, чем годом ранее), ветровых – 155,2 МВт (в 22 раза больше). Таким образом, СЭС и ВЭС заняли 97,8% в общей структуре введенных в эксплуатацию мощностей. Объем биомассы составил 16 МВт (1,7%), биогаза – 4,1 МВт (0,43).

За отчетный период регулятор установил "зеленый" тариф для 107 объектов ВИЭ. В частности, для 94 СЭС, шести ВЭС, а также для четырех малых гидроэлектростанций (ГЭС) и трех объектов, работающих на биомассе/биогазе.

Согласно информации комиссии, доля ВИЭ в структуре генерации в настоящее время составляет 4,9%.

В целом объем установленных альтернативных мощностей составляет 4,591ГВт.

Как сообщалось, в апреле-июне 2019 года Украина ввела 656 МВт мощностей ВИЭ, что было в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля альтернативных источников в структуре производства электроэнергии по итогам второго квартала выросла до 3,3% (на 1,4 п.п.) по сравнению с итоговыми показателями января-марта этого же года. В то же время доля ВИЭ в стоимости электроэнергии составляла 13,6%, что на 5 п.п. выше показателя по итогам первого квартала.

Напомним, по данным НКРЭКУ,Украина в январе-марте 2019 года ввела 861,1 МВт ВИЭ, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% больше, чем за весь 2018 год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150293
 
   
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а купувати це ЗЕлене "щастя" по ЗЕлених тарифах кого зобов"яжуть ?
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Всё-равно очень мало. Гончарук обязан значительно активизировать деятельность по возонобовляемой энергетике.
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Ничего воно не сделает. Гончарук имеет понятие об энергетике? Оно только и умеет - там купил, там продал.
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А компенсуючі потужності за чий рахунок ? Суперрозводняк клюєвих для лохів і терпіл .
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