 ПУМБ Ахметова получил право хранить наличность Нацбанка

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

ПУМБ также сможет обеспечивать банки в регионах наличными и принимать от них ее излишки и изношенную. Соответствующее решение № 718-рш приняло правление НБУ.

Национальный банк осуществляет отбор банков, которые могут привлекаться к хранению запасов его наличности в соответствии с рядом критериев.

ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 8 место (59,32 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.