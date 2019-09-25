 Правительство введет контрактную госслужбу и изменит структуру оплаты труда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наконец мы сможем эффективно управлять государственными органами - видеть реальные результаты тех, кто действительно работает. Правительство технократов начинает перезагрузку власти", -сообщил Гончарук.

По его словам, эта перезагрузка будет включать введение контрактной государственной службы. "Контракт должен стать главной мотивацией работать на результат: работа выполнена - спокойно работаешь, отсутствует результат – свободен. Ликвидируем бюрократические барьеры, замедлявшие принятие кадровых решений по неэффективной работе госслужащих. Раньше таких работников не могли уволить годами из-за адской бюрократии", - написал премьер.

Глава правительства также отметил, что изменится структура оплаты труда: "больше производительности - выше премия".

"Во властные кабинеты - амбициозную молодежь! У кого "глаза горят" - ищи себя на https://career.gov.ua. В честных, порядочных и умных людях Украина нуждается больше всего! Присоединяйся к строительству страны новой эры", - написал Гончарук.

Как сообщалось, Зеленский 24 сентября подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (законопроект №1066), поддержанный Верховной Радой во втором чтении и в целом 19 сентября.

Закон позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту. Также со вступления в силу закона, помимо категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет министров.