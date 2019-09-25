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 "Днипроазот" закупит у "Юнайтед Энерджи" газ на 893 миллиона

АО "ДнепрАзот" закупит у ООО "Юнайтед Энерджи" природный газ на сумму 892,823 млн грн, свидетельствует сообщение, обнародованное компанией в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Решение о предоставлении соглашения на осуществление значительного правомочия принял наблюдательный совет "ДнепрАзота" 24 сентября.

Как сообщалось, АО "ДнепрАзот" входит в структуру группы "Приват" Игоря Коломойского. Завод расположен в Каменском (Днепропетровская обл.), специализируется на производстве удобрений. В 2017 г. предприятие произвело 759,7 тыс. т карбамида, 35,5 тыс. т каустической соды, 18 тыс. т жидкого хлора, 41,5 тыс. т соляной кислоты и 75,4 тыс. т карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Чистая выручка предприятия в 2017 г. составила 7,3 млрд грн.

"ДнепрАзот" по итогам 2018 года сократил выручку 46,1% – до 3 млрд 932,505 млн грн. Чистый убыток составил 767,910 млн грн против 533,185 млн грн чистой прибыли.

ООО "Юнайтед Энерджи" зарегистрировано в Киеве в феврале 2018 года. Его владельцем указан Андрей Короткевич-Лещенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150271
 
 
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