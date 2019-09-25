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Все про:Газ (3740) Коломойский (876) ДнепрАзот (28)

 "Днепразот" Коломойского закупит у "Юнайтед Энерджи" газ на 893 миллиона

АО "ДнепрАзот" закупит у ООО "Юнайтед Энерджи" природный газ на сумму 892,82 млн грн, свидетельствует сообщение, обнародованное компанией в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Решение о предоставлении соглашения на осуществление значительного правомочия принял наблюдательный совет "ДнепрАзота" 24 сентября.

Как сообщалось, "Днепразот" начал закупать природный газ у ООО "Юнайтед Энерджи" с начала 2019 года.

По данным СМИ, перед этим компания "Юнайтед Энерджи" стала одним из покупателей природного газа у ПАО "Укрнафта".

До этого основным поставщиком газа для "ДнепрАзота" после прекращения аренды его аммиачного цеха "Укрнафтой" было ЧАО "Укрнефтебурение", управление которым осуществляет группа "Приват".

АО "ДнепрАзот" входит в структуру группы "Приват" Игоря Коломойского. Завод специализируется на производстве удобрений. "ДнепрАзот" по итогам 2018 года сократил выручку 46,1% – до 3,93 млрд грн. Чистый убыток составил 767,91 млн грн против 533,19 млн грн чистой прибыли годом ранее.

ООО "Юнайтед Энерджи" зарегистрировано в Киеве в феврале 2018 года. Его владельцем указан Андрей Короткевич-Лещенко.

Напомним, с 1 апреля 2018 года "Укрнафта" прекратила поставки газа собственной добычи на давальческих условиях для переработки на ПАО "Днепроазот".

Ранее "Укрнафта" арендовала мощности ПАО "Днипроазот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения. Произведенный таким образом аммиак "Укрнафта" продавала тому же "Днипроазоту".

По расчетам отраслевого издания еnkorr, из-за работы по такой схеме "Укрнафта" по итогам 2017 года недополучила 2,3 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150271
 
 
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