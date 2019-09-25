 Мировые цены на золото снижаются после роста

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,25 доллара, или на 0,28%, до 1535,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,3%, до 18,572 доллара за унцию.

Снижение стоимости драгоценного металла в среду вызвано фиксацией прибыли инвесторами. В то же время, как отмечают аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, политические новости из США поддерживают спрос на золото в качестве более надежного актива.

Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила во вторник, что конгресс начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. По ее словам, действия президента показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов".