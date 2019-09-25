 В Германии прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипуляциях

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Глава наблюдательного совета автогиганта Ханс Дитер Пёч, председатель правления Херберт Дис и бывший глава правления Мартин Винтеркорн обвиняются в том, что в 2015 году они своевременно не проинформировали инвесторов о рисках, связанных с дизельным скандалом.

По данным следствия, топ-менеджеры крупнейшего в Германии автомобилестроителя раньше, чем до сих пор предполагалось, знали о конкретных манипуляциях данными о выхлопных газах дизельных автомобилей. Однако они, вопреки своим обязанностям, намеренно не проинформировали вовремя рынок капиталов о вероятных многомиллиардных выплатах, связанных с начавшимся дизельным скандалом, указывается далее.

Тем самым, по мнению прокуратуры, Пёч, Дис и Винтеркорн противоправно оказывали влияние на биржевой курс концерна. Инвесторы требуют от топ-менеджеров компенсаций за произошедший в 2015 году обвал акций VW на бирже. По их мнению, руководство концерна должно было раньше проинформировать финансовый мир о связанных с дизельным скандалом рисках.

Между тем адвокаты главы VW Херберта Диса отвергла обвинения в рыночных манипуляциях. Иск прокуратуры Брауншвейга совершенно непонятен, сообщила адвокатская контора Парк. Защита считает обвинения неоправданными и не доказывающими состав преступления.

18 сентября 2015 года стало известно об инициированном властями США расследовании манипуляций с данными выхлопов дизельных автомобилей Volkswagen. Руководство VW было вынуждено признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.