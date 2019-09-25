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 Транспорт, Коррупция, Макроэкономика
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 В Германии прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипуляциях

Прокуратура города Брауншвейг предъявила иск руководителям автомобильного концерна Volkswagen, инкриминировав им манипуляцию рынком.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Глава наблюдательного совета автогиганта Ханс Дитер Пёч, председатель правления Херберт Дис и бывший глава правления Мартин Винтеркорн обвиняются в том, что в 2015 году они своевременно не проинформировали инвесторов о рисках, связанных с дизельным скандалом.

По данным следствия, топ-менеджеры крупнейшего в Германии автомобилестроителя раньше, чем до сих пор предполагалось, знали о конкретных манипуляциях данными о выхлопных газах дизельных автомобилей. Однако они, вопреки своим обязанностям, намеренно не проинформировали вовремя рынок капиталов о вероятных многомиллиардных выплатах, связанных с начавшимся дизельным скандалом, указывается далее.

Тем самым, по мнению прокуратуры, Пёч, Дис и Винтеркорн противоправно оказывали влияние на биржевой курс концерна. Инвесторы требуют от топ-менеджеров компенсаций за произошедший в 2015 году обвал акций VW на бирже. По их мнению, руководство концерна должно было раньше проинформировать финансовый мир о связанных с дизельным скандалом рисках.

Между тем адвокаты главы VW Херберта Диса отвергла обвинения в рыночных манипуляциях. Иск прокуратуры Брауншвейга совершенно непонятен, сообщила адвокатская контора Парк. Защита считает обвинения неоправданными и не доказывающими состав преступления.

18 сентября 2015 года стало известно об инициированном властями США расследовании манипуляций с данными выхлопов дизельных автомобилей Volkswagen. Руководство VW было вынуждено признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями Соединенных Штатов соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150243
 
 
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