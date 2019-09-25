 Индекс S&P 500 рекордно упал на фоне сообщений о начале импичмента Трампу

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Это произошло на фоне заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая объявила о начале процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу, сообщает Reuters.

Для индекса Nasdaq Composite вторник также стал худшим днем за месяц — он потерял 1,46%, опустившись до 7 993,63 пункта. Индекс Dow Jones на закрытии просел на 0,53%, до 26 807,77 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне также снизилась. В первые минуты открытия торгов цена нефти Brent достигала значения в $64,42 за баррель, однако затем упала до $62,3.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI также показала снижение. Баррель нефти этой марки стоит $56,86 за баррель (минус 3,13%).

Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампу вечером 24 сентября. Она отметила, что это решение было принято на фоне действий главы государства, которые навредили Конституции. Спикер нижней палаты конгресса добавила, что никто не находится выше закона.

В свою очередь Трамп, комментируя заявление Пелоси, назвал объявление процедуры импичмента "харассментом против президента". "Столь важный день в ООН, так много работы и так много успехов, а демократы намеренно испортили и дискредитировали все это", — сказал глава Белого дома.