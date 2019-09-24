 Минфин увеличил размещение гривневых облигаций в 5 раз

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Основную сумму обеспечило размещение самых долгосрочных облигаций сроком обращения 5,5 лет. При этом Минфин смог снизить средневзвешенную ставку размещения этих бумаг до 14,75% с 15,3% на предыдущем аукционе в конце августа.

По информации министерства, спрос на эти ОВГЗ, которые Минфин намерен ввести в состав индексных, вырос с 2,33 млрд грн до 14,59 млрд грн (по номиналу), что позволило при ставке отсечения 15% привлечь 12,88 млрд грн. При этом было отклонено 22 заявки из 77, поданных по ставкам до 15,24% годовых.

С учетом этих аукционов номинальный объем выпуска 5,5 летних бумаг с погашением в феврале 2025 года достиг 33,87 млрд грн, или почти $1,4 млрд, что дает Минфину и участникам рынка основания рассчитывать на включение этой бумаги в состав индексных, минимальный объем выпуска которых составляет $1-1,5 млрд.

На аукционах по размещению более коротких бумаг объемы продаж были небольшими, однако Минфину удалось вновь понизить ставки на 0,2-0,25 процентных пункта: по пятимесячным ОВГЗ – до 15,9% годовых, по 11-месячным – до 15,09% и по 28-месячным – до 15,5% годовых. Суммарно на этих аукционах Минфину удалось привлечь еще 0,33 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 17 сентября, разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 2,76 млрд грн, в очередной раз снизив ставки.

Ранее в НБУ констатировали, что приток средств нерезидентов в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) в последние недели приостановился. Однако инвесторы пока не выводят средства от погашения ценных бумаг, вкладывая их в новые выпуски ОВГЗ.

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