 Xiaomi представила многогранный смартфон

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Телефон обладает экраном Surround Screen, который покрывает более половины корпуса всего телефона. Главным недостатком телефона следует считать то, что он не рассчитан на массовое производство.

"Миссия (смартфона) в том, чтобы произвести по-настоящему прорывной продукт без оглядки на такие понятия, как затраты, прибыль и массовое производство", - сообщают в компании.

Кроме концепта Mi MIX Alpha, компания представила уже вполне серийный смартфон Mi 9 Pro 5G, свое второе устройство для работы в сетях 5G. Как отмечается, при скорости скачивания 2,02 Гб/с. (в лабораторных условиях) и 1,78 Гб/с. (в реальных условиях) новый смартфон в 10 раз быстрее обычных телефонов, работающих в стандарте 4G. Представлены, кроме того, были новый интерфейс MIUI 11 и линейка телевизоров Mi Full Screen TV с поддержкой разрешения 8К.

За исключением Mi MIX Alpha, все представленные продукты компании будут доступны в Китае уже в конце сентября. Производство "небольшого количества" смартфонов Mi MIX Alpha начнется в декабре этого года.

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