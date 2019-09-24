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Все про:Fitch (174) кредит (1232) рейтинг (566) Приватбанк (973)

 Fitch повысил кредитный рейтинг "Приватбанка" с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) государственного "Приватбанка" в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Fitch также повысило рейтинг поддержки (SRF) "Приватбанка" до уровня соответственно "B", рейтинг жизнеспособности (VR) подтвержден на уровне "b" с пересмотром на повышение.

"При этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке банка, если она понадобится, с учетом высокой системной важности банка", – отмечается в сообщении.

Согласно информации Fitch, краткосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте "Приватбанка" подтверждены на уровне "B", а национальные долгосрочные рейтинги – на уровне "AA (ukr)".

Аналитики Fitch Ratings отмечают, что государственная собственность "Приватбанка" не является стратегической, учитывая, что она возникла в результате спасения банка под руководством государства, и власти планируют избавиться контрольного пакета "Приватбанка", возможно через IPO до конца 2022 года.

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Как сообщалось, в начале сентября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B", прогноз по рейтингу позитивный.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150199
 
 
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