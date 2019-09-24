 В России могут ввести отрицательные ставки по валютным депозитам

Информацию об этом подтвердила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции Fitch Ratings 2019, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Этот вопрос сейчас обсуждается, решение еще не принято", – отметила Данилова.

"Крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с такой проблемой, что у них растут привлеченные средства и они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя. Мы изучаем такую возможность, но это требует существенного изменения законодательства, поэтому мы изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется", – уточнила глава департамента российского центробанка.

По словам Даниловой, изменения в законодательство могли бы подготовить в правительстве, поскольку Банк России не имеет законодательной инициативы.

Ранее о том, что российские банки могут получить отрицательную маржу по операциям привлечения средств в евро, Центробанк РФ сообщал в "Обзоре рисков финансовых рынков".

"При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством", – объяснял российский банковский регулятор, отмечая, что это "оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли".

Чтобы покрыть убытки, российские банки начали вводить комиссии по счетам в евро. Например, в линейке Citi сейчас нет депозитов в евро, но за хранение европейской валюты на счетах организация решила взимать комиссию: для сумм свыше 100 тыс. евро она составляет 0,4% в год, если объем таких вложений превышает половину всех средств клиента в Citi.

Новые срочные депозиты в евро также не открывают российские "Сбербанк" и "Альфа-банк".

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