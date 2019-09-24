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Все про:увольнение (330) Укравтодор (330) Новак Славомир (60)

 Глава "Укравтодора" подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак принял решение завершить работу на этой должности.

Как передает БизнесЦензор, об этом Новак сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которую получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы на должности руководителя "Укравтодора", – сообщил Новак.

"В дальнейшем я готов помогать как премьер-министру, так и следующему руководителю "Укравтодора", ведь начатые изменения требуют дальнейшего продолжения", – добавил глава ведомства.

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Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой "Укравтодора".

Впоследствии министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что обязан знакомству с нынешним исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиром Новаком на то время народному депутату Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150189
 
 
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Украина должна построить в каждом регионе бетонный завод и одновременно начать строить по всей стране бетонные дороги, которые крепче и качественнее по всем параметрам, чем говноасфальт, который дети руками отрывают - это видео в интернете есть и не одно. У бетонных дорог срок годности без ямок от 40 лет, а простоять они могут и 100 лет! И это вам не говноасфальт, который за год-два уже весь в ямах и латают и качество дороги говно высшего сорта! Не зря в двух самых крутых странах - это США и Китае самые длинные протяженности бетонных дорог. Почему наши тупят и не строят тоже одни бетонные дороги??? Можно сделать в Украине все дороги, которые не будут ломаться пол века и надо это делать одновременно по всей стране и строить в каждом регионе бетонные заводы и это плюс даст рабочие места!
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