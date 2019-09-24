 Глава "Укравтодора" подал в отставку

Как передает БизнесЦензор, об этом Новак сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которую получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы на должности руководителя "Укравтодора", – сообщил Новак.

"В дальнейшем я готов помогать как премьер-министру, так и следующему руководителю "Укравтодора", ведь начатые изменения требуют дальнейшего продолжения", – добавил глава ведомства.

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Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой "Укравтодора".

Впоследствии министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что обязан знакомству с нынешним исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомиром Новаком на то время народному депутату Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко.

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