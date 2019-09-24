 Глава Нацполиции подал в отставку

Об этом Князев сообщил во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"2,5 года я только этим и занимался: реформы, спокойствие на улицах и непримиримая борьба с преступностью. Председатель Нацполиции – это не политическая должность и полиция не политический орган. И мы это показали на выборах 2019 года. Я очень люблю свою работу, и полностью отдал и отдаю себя ей. Это моя жизнь. Но я принял решение подать в отставку и передал министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности", – заявил Князев.

Председатель Нацполиции также отчитался об итогах своей работы на должности за последние 2,5 года, отказывавшись отвечать на вопросы журналистов.

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Напомним, Сергей Князев был назначен руководителем Национальной полиции Украины 8 февраля 2017 года.

Накануне Князев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его бывшая супруга Виктория пыталась провезти в Польшу незадекларированную крупную сумму евро, заявив, что его бывшая супруга действительно пересекала границу с коллегой, но наличные принадлежали именно ему.

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