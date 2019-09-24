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 Госавиаслужба присоединилась к международной группе по разработке правил для беспилотников

Государственная авиационная служба Украины стала членом Группы национальных полномочных органов по разработке норм деятельности беспилотных систем JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Госавиаслужбы, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, членство в JARUS открывает Украине возможности для участия в тематических рабочих группах, налаживания контактов с организациями и ведущими мировыми компаниями, которые участвуют в разработке мировой концепции регулирования беспилотных воздушных судов, и позволяет влиять на развитие и решение проблем индустрии.

JARUS - группа экспертов более чем из 60 стран мира, включая Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) и Европейскую организацию по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL). Основной целью группы является разработка единых технических и эксплуатационных требований для безопасной эксплуатации беспилотников и их интеграции в воздушное пространство.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150184
 
 
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