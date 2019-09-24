[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.17 26.45
 Финансы
  134  0
Все про:гривня (644) курс (534) НБУ (4031) обмен валюты (58)

 Курс гривни приблизился к 24 грн/$, обновив максимумы с января 2016 года

Национальный банк установил на среду, 25 сентября, курс гривни на уровне 24,2095 грн/$, укрепив его еще на 12 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень в январе 2016 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась на 9 копеек – до 26,64 грн за евро, что также является минимальным значением с января 2016 года.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 16 сентября по 20 сентября купил на межбанковском валютном рынке $269,6 млн – на 36,2% больше, чем неделей ранее.

В целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $3,81 млрд, продал – $248,23 млн, в частности за три недели сентября Нацбанк приобрел $582,1 млн, тогда как с 5 по 30 августа – $316 млн, в июле – $760,9 млн, в июне – $322,3 млн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150182
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс закон Зеленский Киев Польша Россия суд США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх