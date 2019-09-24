 Беглый банкир Лагун добился в суде признания незаконным выведения с рынка "Астра Банка"

Соответствующее решение Шестой апелляционный админсуд принял 19 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Полный текст решения суда апелляционной инстанции по этому делу пока не обнародован.

По данным НБУ, компания Kalouma Holding Limited была владельцем 100% акций "Астра Банка", который входил в группу "Дельта Банка" Николая Лагуна.

16 июля 2015 года Фонд гарантирования продал "Астра Банк" компании Agro Holding (Ukraine) Limited – дочерней структуре инвестфонда NCH Capital (США), который финансирует украинских сельхозпроизводителей. Сейчас "Астра Банк" работает на рынке под брендом "Агропросперис Банк".

В официальном заявлении о признании "Астра Банка" неплатежеспособным НБУ отмечал, что этот банк был отнесен к категории проблемных "в связи с проведением рисковой деятельности, наличием угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов".

Как отмечал регулятор, "Астра Банк" разместил значительные объемы средств на корсчета в "Дельта Банке", у которого были проблемы с ликвидностью (2 марта 2015 года его признали неплатежеспособным).

В пресс-службе Нацбанка заявили о намерении подать в Верховный Суд кассационную жалобу на решение Шестого апелляционного административного суда от 19 сентября. Жалоба будет подана после получения полного текста постановления по делу.

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Согласно судебным материалам, речь шла о 163,8 млн грн, что составило 91,2% от активов и 100,9% от регулятивного капитала "Астра Банка". По информации Нацбанка, когда "Астра Банк" направил "Дельта Банку" требование вернуть эти средства на корсчет в НБУ, "Дельта Банк" это требование не выполнил.

Удовлетворяя иск Kalouma Holding Limited, суд первой инстанции среди прочего указал, что на 25 февраля 2015 года объем средств клиентов в "Астра Банке" составил 6,13 млн грн, которые покрывались высоколиквидными активами банка на 8,46 млн грн (в т.ч. средствами на корсчетах в НБУ на 3,28 млн грн и 4,92 млн грн в других коммерческих банках за исключением "Дельта Банка"). Таким образом, по мнению суда у банка было достаточно средств для обеспечения выполнения требований клиентов по первому требованию.

Как сообщалось, в конце мая Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Николая Лагуна и оставил без изменений решение судов низших инстанций, которыми была подтверждена законность решения Нацбанка о законности вывода с рынка "Омега Банка" (тоже был подконтролен Лагуну).

Решение о ликвидации этого банка было принято Национальным банком по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц 6 июля 2015 года.

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