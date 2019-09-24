 Экспорт зерновых в новом сезоне превысил 12,4 миллиона тонн, – Минагрополитики

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 7,7 млн тонн пшеницы, 2,76 млн тонн ячменя, 1,93 млн тонн кукурузы.

По состоянию на 24 сентября этого года также экспортировано 73,1 тыс. тонн муки.

Что касается сбора зерновых и зернобобовых культур, то по состоянию на 23 сентября обмолочено 10,8 млн га, или 70% прогноза, собрано 43,3 млн тонн зерна при средней урожайности 40,3 ц/га.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,4 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 54,44 млн тонн, урожая зерновых в Украине на 2019/20 МГ – понизило до 74,9 млн тонн (-0,45 млн тонн к прогнозу в августе).

Минагрополитики Украины прогнозирует в нынешнем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

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