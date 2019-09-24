 Власти Германии оштрафовали производителя Mercedes на 870 миллионов евро

Согласно решению прокуратуры, автоконцерн проявил халатность, которая привела к тому, что дизельные автомобили были допущены к эксплуатации, несмотря на то, что выбросы оксидов азота в их выхлопах в целом ряде случаев превышали установленные нормы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Речь идет примерно о 684 тысячах машин, получивших допуск после 2008 года. Они были отозваны по распоряжению Федерального ведомства автомобильного транспорта, которое Daimler пытался оспорить.

В сумму, которую теперь должен выплатить автоконцерн, входит непосредственно штраф за правонарушение в размере 4 млн евро и полученная противоправным путем прибыль на сумму 866 млн евро.

Daimler должен выплатить всю сумму в казну федеральной земли Баден-Вюртемберг в течение шести недель.

При этом этот штраф не будет иметь никаких последствий для расследования, которое прокуратура Штутгарта ведет в отношении ряда лиц, подозреваемых в манипуляциях программным обеспечением на выпущенных Daimler авто с дизельным двигателем.

Автоконцерн заявил, что выплатит штраф и не станет оспаривать решение прокуратуры.

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