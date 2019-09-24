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 Доля безналичных расчетов с платежными картами достигла 50%, – НБУ

Доля безналичных расчетов по объему операций с платежными картами в Украине достигла почти 50%.

Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Холод в ходе Visa Cashless Forum в Киеве 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Холода, восемь из 10 операций с платежными картами - безналичные.

При этом Холод отметил, что в настоящее время в Украине и в мире все большую популярность получают сервисы бесконтактной оплаты в связи с безопасностью, скоростью и удобством таких операций. Это, в свою очередь, стало возможным благодаря появлению новых игроков на рынке, таких как, например, Apple Pay и Google Pay.

"Популярность бесконтактных платежей способствовала расширению бесконтактной платежной инфраструктуры: в настоящее время почти 86% торговых POS-терминал в Украине обеспечивают возможность осуществления бесконтактной оплаты. Такие показатели являются одними из лучших в мире", - добавил Холод.

Он также сообщил, что недавно НБУ направил банкам для внесения предложений и замечаний проект правил использования QR-кода для перевода средств.

"Использование QR-кода дает возможность быстро и просто обмениваться платежными реквизитами для оплаты товаров и услуг, а также для перевода средств со счета на счет. Клиент может провести оплату в одно касание, используя мобильное приложение смартфона", - добавил Холод.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150170
 
 
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