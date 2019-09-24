 Мининфраструктуры просит Словакию разблокировать полеты из аэропорта "Ужгород"

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры по итогам встречи министра Владислава Криклия с послом Словацкой Республики в Украине Мареком Шафином, передает БизнесЦензор.

Среди прочего обсуждались вопросы возобновления полноценного функционирования аэропорта "Ужгород" и развитие транзитного потенциала стран - контейнерные перевозки из Китая в Европу.

"Для полноценной работы аэропорта Ужгород необходимо заключить межправительственное Соглашение между Украиной и Словацкой Республикой. Соглашение должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словацкой Республики в связи с предоставлением услуг по обслуживанию воздушного движения определенным украинским провайдером аэронавигационных услуг в международном аэропорту "Ужгород", - сказано в сообщении.

Стороны договорились ускорить внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания и дальнейшего вступления Соглашения в силу.

Как сообщалось, аэропорт "Ужгород" уже осенью может остаться без авиасообщения с Киевом, которое обеспечивает авиакомпания "Мотор Сич", из-за отсутствия возможности совершать полеты по инструментальному типу. Такая ситуация сложилась из-за задержки с подписанием договора со Словакией. Через воздушное пространство этой страны в аэропорт "Ужгород" совершают посадку самолеты.

Напомним, в 2016 году "Мотор Сич" прекратила выполнение прямых рейсов Киев-Ужгород из-за проблем с безопасностью в аэропорту Ужгорода, из-за чего работа аэропорта была остановлена по решению Госавиаслужбы.

Позже для полетов возникли новые проблемы. Поскольку в одном торце полосы аэропорта на украинской стороне построены здания, взлет и посадка возможны только с противоположной стороны с залетом на территорию Словакии. Для того, чтобы "Украэрорух" мог управлять воздушным движением в этом районе, предприятию пришлось пройти сертификацию Европейского агенства по безопасности авиации (EASA) на соответствие нормам Евросоюза, которая завершилась в декабре 2018 года.

С 15 марта "Мотор Сич" запустила по пятницам рейсы Ужгород-Львов, которые стыковались с рейсами Львов-Киев. Пассажиры могли купить единый билет на маршрут Ужгород-Киев, однако с учетом пересадки во Львове время в пути составляло от 3 часов до 4 часов 40 минут в зависимости от направления. 10 мая авиакомпания закрыла рейсы Ужгород-Львов, объяснив это "коммерческими причинами".

3 июня "Мотор Сич" возобновила выполнение прямых рейсов между Ужгородом и Киевом на самолете Як-40. Полеты выполняются по понедельникам, средам и пятницам с вылетом из Ужгорода в 07:00 и возвращением из Киева в 18:30. Время в пути составляет 2 часа.

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