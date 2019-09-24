 Милованов утвердил советников для продажи 5 крупных госкомпаний

Как передает БизнесЦензор, об этом министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Утром я пообещал разблокировать "большую приватизацию" путем назначения советников по приватизации для пяти компаний: "Одесский припортовый завод", Угольная компания "Краснолиманская", "Индар", завод "Электротяжмаш", "Объединенная горно-химическая компания". Сделал. Только что согласовал представление Фонда госимущества на Кабинет министров об этом", – сообщил министр.

"Теперь осталось несколько дней на другие согласования и решения Кабмина (да, могут возникнуть обстоятельства или появиться информация, о которых мы не знаем) и советники могут приступать к работе", – добавил Милованов.

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Как сообщалось, в начале июля Кассационный суд в составе Верховного суда отменил меру обеспечения по иску группы входящих в объединение аудиторских компаний Grant Thornton, которой был фактически заблокирован процесс "большой приватизации" указанных пяти госпредприятий.

В июле Фонд направил в Минэкономразвития на согласование проект распоряжения Кабмина об утверждении инвестиционных советников.

Напомним, в 2018 году для ОПЗ советником была избрана компания Pericles Global Advisory в составе консорциума с White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital.

Для угольной компании "Краснолиманская" – "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

Для завода "Электротяжмаш" – "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting.

Для "Объединенной горно-химической компании" – "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker Tilly Ukraine, ASSET EXPERTISЕ, Инновационный центр "Экосистема".

Для "Индара" – "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума Kreston GCG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners.

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