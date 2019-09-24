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Все про:Индия (131) МАУ (272) Госавиаслужба (124) SkyUp (99)

 Госавиаслужба может ограничить права МАУ для запуска полетов SkyUp на Гоа

Комиссия Госавиаслужбы Украины на заседании 30 сентября рассмотрит вопрос ограничения права МАУ на эксплуатацию воздушной линии Киев-Гоа (Индия).

Об этом говорится в анонсированной повестке дня регулятора, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Подобный пункт вынесен на обсуждение в связи с тем, что заявку на выполнение одного регулярного рейса в неделю между Киевом и Гоа с 1 октября подал лоукост SkyUp.

Поскольку вся существующая квота распределена, но не используется полностью в течение 12 месяцев, в соответствии с пунктом 2.4 Порядка предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушный линий, Госавиаслужба включает в повестку дня вопрос наличия или отсутствия оснований для аннулирования или ограничения имеющихся у других авиаперевозчиков прав на эксплуатацию воздушных линий.

Помимо этого, комиссия рассмотрит заявку SkyUp на получение прав на регулярные полеты из Львова в Париж и в город Бове рядом с Парижем с частотой до двух рейсов в неделю. Ранее аффилированный со SkyUp туроператор Join UP! начал продажу авиабилетов на рейсы Львов-Париж (Бове) с конца октября.

SkyUp также попросил увеличить частоту полетов на маршруте Киев-Пардубице с трех до семи в неделю, на маршруте Киев-Львов и Киев-Запорожье с четырех до семи в неделю.

Повестка дня заседания комиссии Госавиаслужбы включает вопрос аннулирования прав ООО "Фанэйр" на выполнение рейсов из Киева в Тбилиси, Батуми, Салоники, Афины, Тирану, Болонью, Стокгольм, из Харькова в Тбилиси и из Львова в Афины.

Помимо этого, комиссия рассмотрит запрос YanAir на выдачу прав на маршруты из Киева в Ларнаку, Дрезден, Осло, Ригу, из Харькова в Тель-Авив и из Одессы в Тель-Авив, Пафос, Будапешт, Гамбург.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150159
 
 
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