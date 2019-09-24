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 Зеленский подписал закон об отмене лицензий в сфере телекоммуникаций

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Закон имеет целью уменьшения административного давления на субъектов хозяйствования и упрощение начала и ведения бизнеса путем устранения излишних ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере телекоммуникаций", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 19 сентября.

Законом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщение субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности.

Согласно пояснительной записке к документу, закон призван устранить несогласованности, существующие между отдельными нормами закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и закона "О телекоммуникациях" в части лицензирования деятельности в сфере телекоммуникаций.

Так, согласно части второй статьи 21 закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" лицензирование в сфере телекоммуникаций теряет силу с 1 января 2018 года, тогда как закон "О телекоммуникациях" содержит предписания о необходимости лицензирования в этой сфере.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150156
 
 
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