 Зеленский подписал закон об упрощении реструктуризации кредитов предприятий

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 19 сентября.

Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является создание возможностей для расширения применения банками положений закона "О финансовой реструктуризации", который должен утратить силу с 19 октября 2019 года, а также продление действия этой процедуры еще на три года.

В частности, законом внесены изменения в процедуру, которые призваны сделать возможным совместное проведение процедуры финансовой реструктуризации для нескольких должников, которые являются связанными лицами (речь идет о группе юридических лиц под общим контролем (стандарт МСФО)), но имеют разных кредиторов.

Кроме того, отменена необходимость получения согласия Антимонопольного комитета на проведение концентрации в случае, если в процессе реструктуризации должник передает банку право собственности на свое имущество в счет полного или частичного удовлетворения требований.

Как указывают авторы законопроекта, за время действия нынешней редакции закона "О финансовой реструктуризации" было проведено 29 таких процедур на общую сумму около 40 млрд грн. Однако доля доля неработающих кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины остается высокой (по состоянию на 1 июля 2019 года достигла уровня 50,8% от общего объема кредитов или около 414,9 млрд грн, а в банках государственного сектора сконцентрировано 71,4% всех неработающих кредитов банковской системы.

Напомним, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса является набсовет, который работает как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.

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