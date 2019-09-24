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 Зеленский подписал законы о введении единой отчетности для уплаты ЕСВ и НДФЛ

Президент Владимир Зеленский подписал законы, предусматривающие представление единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налогу на доходы физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 сентября приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц".

Депутаты также приняли связанный законопроект №1057, которым внесены необходимые изменения в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Как пояснил глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, принятие этих двух законов значительно уменьшит количество подаваемых в налоговые органы отчетов для бизнеса.

"Ими предусмотрено, что вместо 16 отчетов (12 – по единому социальному взносу и 4 – по налогу на доходы физических лиц) будет лишь 4 ежеквартальных. Это экономит предпринимателям время, а также уменьшает количество ошибок и возможных санкций в виде штрафов", – отметил глава ГНС.

Согласно внесенным ко второму чтении изменениям, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150146
 
 
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