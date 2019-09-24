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 Зеленский подписал закон о введении контрактов для госслужащих

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Этот закон, в частности, предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождения от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных внедрением закона", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 19 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект (№1066) о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти, который позволит нанимать 7% государственных служащих по контракту.

Среди прочего, со дня вступления в силу данного закона, помимо категорий, в госслужбе появятся подкатегории, которые определит Кабинет министров.

В законе осталась норма о том, что на госслужащих распространяется Кодекс законов о труде, на этапе первого чтения это хотели изъять.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150142
 
 
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