[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Регуляторная политика, Энергетика
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Все про:Тарифы на электроэнергию (676) НКРЭКУ (718) электроэнергия (510) Оператор рынка (2)

 Нацкомиссия снизила тариф на куплю-продажу электроэнергии на 33%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила снижение тарифа на осуществлении операций по купле-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и "внутрисуточном рынке" (ВСР) на 33% с 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, решение о снижении тарифа было принято на основании анализа фактических объемов купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке" за первые два месяца работы нового рынка электрической энергии.

Так, с 1 октября вместо 2,91 грн за МВт-ч (без НДС), производители электроэнергии, электропоставщики, трейдеры и крупные потребители за осуществление операций по купле-продаже электроэнергии на РСВ и ВСР будут платить 1,94 грн за МВт-ч ( без НДС).

"Платеж станет меньше почти на 33%", – отмечают в компании.

По данным "Оператора рынка", за первые два месяца работы на рынке "на сутки вперед" и "внутрисуточном рынке" акцептировалось до 40% от всего объема потребления электроэнергии в Украине.

Как сообщалось, ГП "Оператор рынка" создано решением правительства от 17 апреля 2019 года с целью обеспечения работы нового оптового рынка электроэнергии. Директором структуры назначен экс-член НКРЭКУ Владимир Евдокимов.

В новой модели рынка оператор отвечает за рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них электроэнергии. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150140
 
 
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