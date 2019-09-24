 "Укрзализныця" запустила три новых контейнерных поезда для перевозки зерна

Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сейчас "Укрзализныця" эксплуатирует около 150 зерновых контейнеров, которые используются для перевозки зерновых грузов от элеваторов до морских портов. Конструкция этих контейнеров позволяет выгружать зерно сразу на судно, что значительно ускоряет процесс перевозки, а, следовательно, уменьшает его стоимость", – рассказал Кравцов.

По его словам, всего с начала 2019 года перевезено 248,28 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

"С начала года мы запустили 10 новых контейнерных поездов, 4 из которых – международные. Сейчас 1,7% от общих объемов грузов перевозится в контейнерах. Такой сервис позволяет более чем в три раза сократить оборот подвижного состава и, как следствие, способствует снижению конечной стоимости перевозки груза до 25%", – резюмировал Кравцов.

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