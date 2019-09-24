 Нацкомиссия утвердила снижение тарифа "Укринтерэнерго" на 23% с 1 октября

Соответствующие решение регулятор принял на заседании 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новый тариф на услуги ППН был рассчитан на основании данных о фактических ценах на электрическую энергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в июле-августе.

Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся – 12 декабря Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" будет выполнять до 1 января 2021 года.

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