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 OpenMarket выставил на продажу теплоход и плавучее кафе в Киеве. ФОТО

OpenMarket (ГП "СЕТАМ") продает пассажирский теплоход "Риверест 5" и стояночное плавучее кафе (дебаркадер) "Риверест плюс" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

В частности, пассажирский теплоход "Риверест 5", 1976 года постройки, бело-синего цвета, регистрационный номер ИРС-0161, вставлен на продажу со стартовой ценой 1,38 млн грн.

Длина судна составляет 33,5 м, ширина – 5,3 м, валовая вместимость – 82,5 тонн, высота борта – 2,55 м, надворный борт – 850 мм. Состояние теплохода рабочее.

Дата окончания подачи заявок – 21 октября.

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Также продается стояночное плавкафе (дебаркадер) "Риверест плюс", 1957 года постройки, регистрационный номер: IPC-0160, длина – 30 м, ширина – 8,2 м, валовая вместимость – 160 тонн, цвет – синий.

Стартовая цена этого лота – 1,61 млн грн.

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"Теплоход и ресторан в хорошем состоянии с современным ремонтом и дизайном интерьера. Это готовый бизнес, который способен привлечь инвесторов", – отметил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150135
 
 
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