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 "Нафтогаз" впервые импортировал дизтопливо из Беларуси

Группа "Нафтогаз" впервые импортировала из Беларуси партию нефтепродуктов для их продажи на украинском рынке.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны", – отметил руководитель дивизиона "Нефть" группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко.

За счет реализации импортного дизтоплива группа "Нафтогаз" увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более чем в два раза. Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

Как отмечается, группа "Нафтогаз" производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее группа "Нафтогаз" импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150132
 
 
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