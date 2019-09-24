 "Нафтогаз" впервые импортировал дизтопливо из Беларуси

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства. В дальнейшем планируем активно развивать направление трейдинга, ведь вопросы ресурсного наполнения рынка Украины и диверсификации источников поставок очень актуальны", – отметил руководитель дивизиона "Нефть" группы "Нафтогаз" Николай Гавриленко.

За счет реализации импортного дизтоплива группа "Нафтогаз" увеличит свои продажи этой продукции в сентябре более чем в два раза. Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива в Украине в сентябре-октябре.

Как отмечается, группа "Нафтогаз" производит до 10 тыс. тонн дизельного топлива в месяц. При этом собственное потребление предприятий группы составляет около половины от этого объема.

Ранее группа "Нафтогаз" импортировала исключительно продукты для переработки на собственных мощностях.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram