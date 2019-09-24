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 К системе BankID присоединился еще один банк

Клиенты банка "Пивденный" получили дистанционный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через систему удаленной идентификации BankID Национального банка Украины.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

Теперь к этой системе подключено девять банков: "Пивденный", ПУМБ, Monobank ("Универсал Банк"), "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-Банк", "Банк Восток", "Идея Банк".

"Еще несколько банков планируют вскоре присоединиться к BankID НБУ, поэтому ждем расширения количества подключенных банков-участников системы", - также сказано в сообщении.

Напомним, крупнейшими акционерами одесского банка "Пивденный" являются местные бизнесмены Юрий Родин (63,5%) и Марк Беккер (23,5%). Вместе с тем, неофициальным совладельцем банка называют бизнесмена Андрея Адамовского, который является бизнес-партнером бывшего нардепа от БПП Александра Грановского.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150130
 
 
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