 К системе BankID присоединился еще один банк

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

Теперь к этой системе подключено девять банков: "Пивденный", ПУМБ, Monobank ("Универсал Банк"), "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-Банк", "Банк Восток", "Идея Банк".

"Еще несколько банков планируют вскоре присоединиться к BankID НБУ, поэтому ждем расширения количества подключенных банков-участников системы", - также сказано в сообщении.

Напомним, крупнейшими акционерами одесского банка "Пивденный" являются местные бизнесмены Юрий Родин (63,5%) и Марк Беккер (23,5%). Вместе с тем, неофициальным совладельцем банка называют бизнесмена Андрея Адамовского, который является бизнес-партнером бывшего нардепа от БПП Александра Грановского.

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