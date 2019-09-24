[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.17 26.45
 Корпоративные отношения
  139  0
Все про:производство (585) Госстат (785) фармрынок (36)

 Фармпроизводство с начала года выросло на 8,8%, – Госстат

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов в Украине в январе-августе 2019 года выросло на 8,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, в частности, производство расфасованых для розничной продажи лексредств, содержащих смешанные или несмешанные продукты, в январе-августе увеличилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время производство лексредств, содержащих антибиотики, сократилось на 3,1% в сравнении с январем-августом 2018 года. Производство препаратов, предназначенных для использования в терапевтических или профилактических целях и содержащих кортикостероидные гормоны, их производные и структурные аналоги, не содержащих антибиотики, уменьшилось на 15% соответственно.

Как сообщалось, производство основных фармпродуктов и фармпрепаратов в Украине за январь-август 2018 года сократилось на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150126
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс закон Зеленский Киев Польша Россия суд США Трамп
 
 
 
 
 
 вверх