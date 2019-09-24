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Все про:санкции (1278) суд (1988) Янукович (285)

 Суд ЕС отменил прошлогодние санкции против Януковича

Суд Европейского Союза отменил персональные санкции против беглого экс-президента Виктора Януковича, действие которых было продлено Советом ЕС в 2018 году, однако бывший президент продолжает оставаться под действием санкций, действующих до марта 2020 года.

Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Ранее пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018-2019 годы.

В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 года о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.

Отметим, в июле Суд ЕС уже вынес подобное решение об отмене санкций 2018 года.

В то же время Виктор Янукович продолжает оставаться под действием европейских санкций к марту 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 года остается в силе.

Как сообщалось, в марте Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его одиннадцати соратникам.

При этом из санкционного списка Европейского Союза был исключен глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150123
 
 
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