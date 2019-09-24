 "Ивано-Франковскгаз" спрогнозировал рост убытков до 300 миллионов в год

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис ставит под угрозу прохождение отопительного сезона 2019/2020 годов. Сумма убытков АО "Ивано-Франковскгаз" в 2019 году достигнет 296 млн грн. Это на 56% больше, чем в 2018 году. Четвертый год подряд для АО "Ивано-Франковскгаз" действует экономически необоснованный тариф, который НКРЭКУ не пересматривает с 2017 года. За это время общая сумма убытков компании достигла 515 млн грн", – сообщает компания.

По данным компании, основная проблема нового отопительного периода – изношенные газораспределительные сети и растущая угроза их аварийности.

"На сегодня почти 2000 км самартизованных газопроводов, из них более 1000 непригодных. Зато на замену в тарифе предусмотрено только 17,6 км. Такая же ситуация и с шкафными распределительными пунктами, которые поддерживают давление газа в сети на необходимом уровне. В то время как 332 ШРП непригодны для эксплуатации, тариф предусматривает замену лишь 38 пунктов. И с каждым годом количество непригодных сетей и газового оборудования растет", – сказано в сообщении.

"Убыточные тарифы на распределение газа и соответствующая недостаточность финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасного и стабильного газоснабжения и оттока кадров. За 4 года их действия убытки компании составили 515 млн грн, а всего по отрасли – 20 млрд грн", – рассказывает финансовый директор АО "Ивано-Франковскгаз" Дмитрий Горбатюк.

В компании отмечают, что из-за замороженных тарифов на распределение газа неизменно низкой остается зарплата специалистов "Ивано-Франковскгаза".

Так, средняя зарплата прикарпатских газовиков составляет 8,7 тыс. грн, что на треть меньше средней в энергетике. Небольшие зарплаты приводят к оттоку квалифицированных специалистов, которые ищут более высокооплачиваемую работу. С начала 2019 года из компании уволилось 200 специалистов. Как правило, это слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийное распределение газа.

"Так, только в аварийно-диспетчерской службе, которая круглосуточно ликвидирует утечки газа, не хватает почти 70 специалистов, еще 50 специалистов - в службе, которая осуществляет комплексно-приборное обследование: проверяет сети и обнаруживает утечки газа на них. Из-за незаполненности вакансий, увеличивается нагрузка на работников, а зарплата неизменно остается низкой", – сообщает компания.

"Выход – один. Устранить дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня. Средний месячный платеж за предоставление услуг распределения в 2018 году по Ивано-Франковской области составил 77,8 грн, что ниже затрат на мобильную связь и интернет", – сообщает "Ивано-Франковскгаз"..

В связи с этим "Ивано-Франковскгаз" подчеркивает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

компенсировать операторам ГРС понесенные убытки;

утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ на протяжении всего года.

"Ожидают новый тариф и потребители природного газа. Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько – за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", – говорится в сообщении.