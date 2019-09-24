 Заместители Кличко проигнорировали требование уйти в отставку (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом Давтян сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", – заявил чиновник.

Давтян добавил, что намерен продолжить работу на занимаемой должности.

Позднее во вторник о своем отказе увольнятся с занимаемой должности также заявил другой заместитель главы КГГА Александр Спасибко.

"Заявление об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Спасибко подтвердил, что на прошлой неделе Виталий Кличко действительно обратился с просьбой написать заявление на увольнение.

"Как взрослый опытный человек я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышления и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте. И буквально утром понедельника я о своем увольнении, как о решенном уже вопросе, узнаю из трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован… Я не заслуживаю такого отношения ко мне и к моей работе. Планирую дальше продолжать работать на благо родного Киева", – добавил замглавы КГГА.

Как сообщалось, накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что предложил написать заявления об увольнении своим заместителям Дмитрию Давтяну и Александру Спасибко.

Кличко добавил, что Дмитрий Давтян работал над проектами транспортной инфраструктуры, но темпы преодоления существующих в этой сфере вызовов неудовлетворительны, а также обвинил Александра Спасибко в срыве принятия Генплана города, а также отсутствии решения ряда пробме в сферах архитектуры и градостроительства, детальных планов территорий.

Напомним, Кабинет министров 4 сентября согласовал увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко должен сложить свои полномочия перед новоизбранным президентом. Офис президента обратился в Кабинет министров с просьбой внести соответствующее представление.

Богдан также выдвинул ряд обвинений в адрес Кличко, добавив, что президент Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой городской администрации.

Кличко также обвинял Богдана в требовании согласовывать действия столичных властей с Вавришем и Александром Ткаченко – главой телеканала "1+1" Игоря Коломойского.

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