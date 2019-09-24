 Жена нового министра юстиции может получить должность в Кабмине

Об этом свидетельствуют поданные ими электронные декларации за 2018 год в Едином государственном реестре деклараций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации, Рабчинская в 2018 году получила почти 980 тыс. грн от предпринимательской деятельности в общественном союзе "Фонд поддержки реформ в Украине" и почти 195 тыс. грн от предпринимательской деятельности в Agriteam Canada Consulting Ltd. Ее муж задекларировал 1,2 млн грн заработной платы по основному месту работы.

Кроме этого, Рабчинская держит на банковском счете в "Райффайзен Банк Аваль" 307,5 тыс. грн (совместная собственность с мужем). Малюська также задекларировал $21 тыс. и 311 тыс. грн пенсионных накоплений в World Bank Group.

Шелест в минувшем году получил 578,6 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 5 тыс. грн помощи участникам АТО и 4,6 тыс. грн процентов. Помимо этого, он держит 361,5 тыс. грн на банковских счетах в "Приватбанке".

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