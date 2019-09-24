 Эмират Абу-Даби разместил облигации на $10 миллиардов

Как отмечает Bloomberg , это первый для эмирата выпуск бондов на международном рынке за последние два года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Доходность облигаций Абу-Даби с погашением в 2024 году при размещении превысила процентную ставку сопоставимых US Treasuries на 65 базисных пунктов (б.п.), десятилетних бондов – на 85 б.п., тридцатилетних – на 110 б.п.

Эмират намерен воспользоваться высоким спросом инвесторов на наиболее надежные активы в условиях продолжающейся торговой войны США и Китая, а также ослабления глобального экономического подъема.

Абу-Даби имеет один из самых высоких кредитных рейтингов на Ближнем Востоке и в Африке ("Аа2" от агентства Moody's и "АА" по шкале S&P), а стоимость страхования его долга от дефолта является одной из самых низких в регионе.

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