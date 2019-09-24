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 Советник Данилюка и специалист по ВЭС подготовились к назначению в Минэкоэнергии

Заместителями министра энергетики и защиты окружающей среды могут стать руководитель ряда ветроэнергетических проектов Виталий Шубин и менеджер офиса Национального инвестиционного совета при президенте, бывший советник министра финансов Алекандра Данилюка Константин Чижик.

Об этом свидетельствуют данные реестра Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации Шубина за 2018 год, он является директором ООО "Днепро-Бугская ветровая электростанция", ООО "Измаильская ветровая электростанция", ООО "Арцизская ветровая электростанция", ООО "Суворовская ветровая электростанция", а также ООО "Вентум Энерджи Украина" и ООО "Черноморские жемчужины".

Согласно фейсбук-странице Шубина, до 2014 года он работал в "ДТЭК", откуда ушел в "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ"), а с 2016 года занялся развитием ветроэнергетических проектов.

Константин Чижик до прихода в 2018 году в офис Нацинвестсовета был советником главы Одесской облгосадминистрации, советником министра финансов Алекандра Данилюка.

В офисе Нацинвестсовета, в частности, курировал вопрос принятия законодательства о "зеленых аукционах".

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Согласно его декларации за 2018 год, владеет автомобилем Рorsche Cayenne 2008 года выпуска. Доход Чижика от предпринимательской деятельности в минувшем году составил 1,04 млн грн, а сбережения состояли из $44 тыс., 51 тыс. евро и 70 тыс. грн наличными.

Как сообщалось, глава офиса Нацинвестсовета Юлия Ковалив 20 сентября была назначена замглавы Офиса президента Украины.

Напомним, объединенное министерства энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил соратник премьер-министра Алексея Гончарука, бывший руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006 по 2014 годы занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150103
 
 
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