 Советник Данилюка и специалист по ВЭС подготовились к назначению в Минэкоэнергии

Об этом свидетельствуют данные реестра Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно декларации Шубина за 2018 год, он является директором ООО "Днепро-Бугская ветровая электростанция", ООО "Измаильская ветровая электростанция", ООО "Арцизская ветровая электростанция", ООО "Суворовская ветровая электростанция", а также ООО "Вентум Энерджи Украина" и ООО "Черноморские жемчужины".

Согласно фейсбук-странице Шубина, до 2014 года он работал в "ДТЭК", откуда ушел в "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ"), а с 2016 года занялся развитием ветроэнергетических проектов.

Константин Чижик до прихода в 2018 году в офис Нацинвестсовета был советником главы Одесской облгосадминистрации, советником министра финансов Алекандра Данилюка.

В офисе Нацинвестсовета, в частности, курировал вопрос принятия законодательства о "зеленых аукционах".

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Согласно его декларации за 2018 год, владеет автомобилем Рorsche Cayenne 2008 года выпуска. Доход Чижика от предпринимательской деятельности в минувшем году составил 1,04 млн грн, а сбережения состояли из $44 тыс., 51 тыс. евро и 70 тыс. грн наличными.

Как сообщалось, глава офиса Нацинвестсовета Юлия Ковалив 20 сентября была назначена замглавы Офиса президента Украины.

Напомним, объединенное министерства энергетики и защиты окружающей среды в конце августа 2019 года возглавил соратник премьер-министра Алексея Гончарука, бывший руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Оржель, который с 2006 по 2014 годы занимал разные должности в национальном регуляторе НКРЭКУ.

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