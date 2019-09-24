 Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины, передает БизнесЦензор.

"Первых 20 пассажиров и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу вчера пограничники Измаильского отряда во время тестовых испытаний работы паромного комплекса "Орловка". С задачами украинские пограничники справились. Оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, при осуществлении контрольных мероприятий пограничники протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск паромной переправы "Орловка–Исакча" на лето 2019 года.

По данным Государственной фискальной службы, ежедневная пропускная способность новой переправы должна составить около 200 единиц грузового автомобильного транспорта, 500 – легкового, пассажиропоток – 1500 человек.

Напомним, правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) – Орловка (Украина) в апреле 2018 года.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность об этом была достигнута в 2006 году.

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