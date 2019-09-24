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Все про:Госпогранслужба (141) граница (224) Дунай (27) Румыния (65)

 Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией. ФОТОрепортаж

Паромный комплекс "Орловка" на переправе через Дунай на границе с Румынией начал работу в тестовом режиме.

Об этом сообщает администрация Государственной пограничной службы Украины, передает БизнесЦензор.

"Первых 20 пассажиров и 3 транспортных средства пропустили через государственную границу вчера пограничники Измаильского отряда во время тестовых испытаний работы паромного комплекса "Орловка". С задачами украинские пограничники справились. Оформление лиц и транспортных средств прошло в ранее заявленные временные показатели и без технических задержек", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Госпогранслужбе, при осуществлении контрольных мероприятий пограничники протестировали работу технических средств, а также проверили организацию взаимодействия с сотрудниками контролирующих служб и паромного комплекса.

Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией 01

Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией 02

Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией 03

Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией 04

Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией 05

Начала работу новая паромная переправа через Дунай на границе с Румынией 06

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск паромной переправы "Орловка–Исакча" на лето 2019 года.

По данным Государственной фискальной службы, ежедневная пропускная способность новой переправы должна составить около 200 единиц грузового автомобильного транспорта, 500 – легкового, пассажиропоток – 1500 человек.

Напомним, правительство Румынии одобрило открытие пограничного пункта Исакча (Румыния) – Орловка (Украина) в апреле 2018 года.

Проект строительства паромной переправы через Дунай в этом месте обсуждается с 1998 года. Принципиальная договоренность об этом была достигнута в 2006 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150094
 
   
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...а раньше, бензинчик в Украину из Румунии, на плоскодонках канистами возили -- по ночам, в основном, пока Граница на замке!
...бартер происходил на форватере -- без нарушения пограничного режима!
-- щас не скажу -- но, бочки на фурах -- явно выгодней...
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Выражайся точнее,кастрюля! Не Румуния,а Румыния! Я же не говорю-Хохляндия?
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Слышь ты, мамалыжник, гондон штопанный, на Украинском как раз РумУнія, так что, завали свое хлебало, кишками овечьим от тебя воняет.
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вместо станицы луганской, построить мост в орловке через дунай....петро с омеляном запланировали, но буджак любит смотреть тиливизирь и проголосовал за киноперспективу
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Больше не надо платить мзду молдаванам за проезд 100 м бездорожья и 2 часа геморроя.
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Переправа это бесспорно хорошо. Но тот кусок территории что у Молдаван между Рени и Галацом, Украина тоже отдала еще в мутные 90-е. Т.е. разбрасывание землями это национальное ноу хау.
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